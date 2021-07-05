Воронежцы чаще всего получают большие посылки из Владивостока

С начала 2021 года воронежцы получили по почте почти 2000 крупногабаритных отправлений общим весом около 240 тонн. А отправили более 14 500 объемных посылок.

Чаще всего, по данным воронежского управления Почты России, жители нашего региона получают огромные посылки из Владивостока. Таких отправлений около 45%. Далее по частоте следуют посылки из Москвы, Казани, Новосибирска, Читы.

- В услугу «Крупногабаритное почтовое отправление» входит прием, упаковка, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных грузов, - рассказали в УФПС Воронежской области. - Наличие собственного парка транспортных средств позволяет осуществлять перевозки ж/д и автомаршрутами. Среди популярных крупных отправлений чаще всего встречаются оборудование, мебель, двигатели, мотоциклы.