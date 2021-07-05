В Воронеже наградили работников культуры

Наградили воронежских работников культуры, фото vrn-uk.ru

На днях в музее имени Бунина вручили награды представителям культурной сферы Воронежа.

Звание «Заслуженный деятель искусств Воронежской области» получили художник-живописец Андрей Лосев, композитор Виталий Осошник и художница, преподаватель Воронежского художественного училища Ирина Токарева.

Почетным званием «Заслуженный артист Воронежской области» наградили артиста театра кукол Михаила Каданина, а также артистов театра оперы и балета Сергея Мещерского и Ивана Негробова.

Звание «Заслуженный работник культуры Воронежской области» присвоили музыкальному редактору Воронежской филармонии Алле Жиляевой, главному хранителю музея-заповедника «Дивногорье» Людмиле Назаровой, ветерану труда Альбине Подкувке и директору Подгоренского дома культуры Вадиму Семернину.

Благодарность Министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу получили вокалистка филармонии Ирина Бухонская и артистка балета хора имени Массалитинова Анастасия Щеблыкина. Благодарностью губернатора Воронежской области отметили директора музыкального колледжа имени Ростроповичей Эмилию Святохину, а почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской» - главного художника театра кукол Елену Луценко, которая отмечает 70-летие. Почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм» получила актриса театра драмы Тамара Семенова, которой в начале июня исполнилось 75 лет.