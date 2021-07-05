В Воронеже выберут лучшие клумбы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже пройдет очередной конкурс «Город в цветах», который проводится с 2017-го года. До 10 августа воронежцы могут подать заявки со своими цветочными объектами в управление экологии. Лучших определят по двум номинациям: цветочное оформление территории и цветочный арт-объект. Причем конкурсная комиссия определит по одному победителю по объектам, находящимся на территориях частных домовладений, во дворах многоквартирных домов, на территории предприятий и организаций и отдельно - муниципальных учреждений.