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Происшествия5 июля 2021 14:38

В Воронежской области задержали парня со свертком "синтетики"

Наркотики предназначались для распространения через закладки
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Наркополицейские задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков 28-летнего жителя Семилукского района.

- 29 июня текущего года около 15.00 часов, находясь в лесном массиве около села Стадница Семилукского района, подозреваемый незаконно приобрел оптовую партию наркотических средств для последующего сбыта заинтересованным лицам через оптовые тайники – «закладки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемого взяли с поличным, сверток изъяли, его содержимое направили на экспертизу. Проведенные исследования установили, что вещество является наркотическим средством – наркотические смеси, содержащие N- метилэфедрон, массой 987,26 грамм.

В отношении жителя Семилукского района возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и сбыт наркотиков». Подозреваемого содержат в изоляторе временного содержания. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.