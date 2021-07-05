В Воронежской области задержали парня со свертком "синтетики"

Наркополицейские задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков 28-летнего жителя Семилукского района.

- 29 июня текущего года около 15.00 часов, находясь в лесном массиве около села Стадница Семилукского района, подозреваемый незаконно приобрел оптовую партию наркотических средств для последующего сбыта заинтересованным лицам через оптовые тайники – «закладки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемого взяли с поличным, сверток изъяли, его содержимое направили на экспертизу. Проведенные исследования установили, что вещество является наркотическим средством – наркотические смеси, содержащие N- метилэфедрон, массой 987,26 грамм.

В отношении жителя Семилукского района возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и сбыт наркотиков». Подозреваемого содержат в изоляторе временного содержания. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.