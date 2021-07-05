В Воронеже из-за урагана старые деревья упали на машины и провода

В столице Черноземья из-за урагана и непогоды упали несколько деревьев. В частности, за минувшие выходные 3 и 4 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу Воронежа поступило семь сообщений об упавших стволах. На ул. 45 Стрелковой дивизии, 54 дерево упало на машину, а на ул. Петровской, 92 - повисло на проводах. Из людей, слава богу, никто не пострадал.

- Оперативная группа провела обследование деревьев по указанным в заявках адресам. Аварийные деревья были спилены и убраны, - сообщили в городском управлении по делам ГО ЧС.