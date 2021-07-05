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Общество5 июля 2021 13:31

В воронежской мэрии думают, как защитить от потопов Центральный парк

Ливни во второй раз наносят зоне отдыха ощутимый ущерб
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Парк подтопило уже второй раз за месяц

Парк подтопило уже второй раз за месяц

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии обсудили последствия второго за месяц подтопления территории Центрального парка. Напомним, в первый раз дождевая вода залила аллею и парковку 16 июня, второй раз – 30 июня. После каждого подтопления парк закрывали для посещений и проезда машин, чтобы привести в порядок. Потоки воды сильно повредили клумбы и размыли плиточное покрытие тротуаров, а также затопили торговые точки.

Учитывая этот печальный опыт, мэр поручил чиновникам в ближайшее время предложить техническое решение, которое позволит уменьшить вероятность повторения подобных ЧП.