В воронежской мэрии думают, как защитить от потопов Центральный парк

Парк подтопило уже второй раз за месяц Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии обсудили последствия второго за месяц подтопления территории Центрального парка. Напомним, в первый раз дождевая вода залила аллею и парковку 16 июня, второй раз – 30 июня. После каждого подтопления парк закрывали для посещений и проезда машин, чтобы привести в порядок. Потоки воды сильно повредили клумбы и размыли плиточное покрытие тротуаров, а также затопили торговые точки.

Учитывая этот печальный опыт, мэр поручил чиновникам в ближайшее время предложить техническое решение, которое позволит уменьшить вероятность повторения подобных ЧП.