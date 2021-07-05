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Здоровье5 июля 2021 13:15

В детских лагерях Воронежа у двух взрослых и ребенка заподозрили коронавирус

Под руководством Роспотребнадзора в них провели необходимые профилактические мероприятия
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Александра Черных

Фото Александра Черных

Фото: из архива «КП»

В мэрии подвели итоги работы детских оздоровительных лагерей Воронежа в первом потоке. По словам заместителя мэра по социальной политике Надежды Савицкой, за весь истекший период в детских лагерях было выявлено три случая подозрения на коронавирус. Это был один ребенок и двое взрослых. В каждом случае сообщения передавались в региональное управление Роспотребнадзора и совместно с ведомством принимались необходимые профилактические мероприятия. Благодаря оперативному реагированию и профилактик, работу смен в целом удалось продолжить в обычном режиме. Лагеря не закрывали.

Сейчас в воронежских ДОЛ идет вторая смена отдыха.