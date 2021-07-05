Маршрут 17-го троллейбуса в Воронеже усилят большегрузными автобусами

17-ый маршрут станет автобусно-троллейбусным Фото: из архива «КП»

Для улучшения работы троллейбусного маршрута №17 «ул. Перхоровича – ул. Перхоровича» в мэрии приняли решение выпустить с 5 июля на линию дополнительно автобусы большой вместимости, которые будут возить пассажиров наряду с электротранспортом.

По словам чиновников, такое решение позволит увеличить количество техники, не увеличивая при этом нагрузку на имеющуюся инфраструктуру. К трем работающим на маршруте троллейбусам добавят 10 автобусов, на которых для удобства укажут №т17, а на троллейбусах останется №17.

- Такое перераспределение техники также позволило усилить работу троллейбусного маршрута № 7, куда направили высвободившиеся троллейбусы, – рассказал заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.