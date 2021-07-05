Жительница Воронежа лишилась более 800 тыс рублей, пытаясь спасти их от мошенников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У аферистов нет выходных. За воскресенье, 4 июля, жертвами мошенников на доверии стали 11 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие потеряли более 1,5 миллиона рублей.

Больше половины этой суммы лишилась 53-летняя жительница столицы Черноземья. Как объяснила потерпевшая в полиции, ей позвонила «сотрудница юстиции» из столичного региона. Женщина сообщила, что банковский счет жительницы Воронежа подвергся несанкционированному доступу. Для пресечения действий мошенников и установления их личностей лже-сотрудница правоохранительных органов предложила перевести все имеющиеся сбережения на определенные «безопасные» счета, объяснив, что эти переводы позволят установить преступников. Введенная в заблуждение женщина перевела деньги по указанным реквизитам. Через день «правоохранительница» снова позвонила и сообщила, что теперь на имя жительницы Воронежа пытаются оформить кредит. А чтобы помешать аферистам, нужно успеть самой оформить кредит в личном кабинете и перевести поступившие средства на тот же «безопасный» счет. Дама все выполнила. После этого звонить перестали. В общей сложности жительница Воронежа перевела мошенникам более 800 тысяч рублей.

Будьте бдительны, не совершайте никаких финансовых операций по указанию незнакомцев, в том числе представляющихся сотрудниками финансовых учреждений.