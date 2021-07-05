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Общество5 июля 2021 12:37

В Воронеже за отсутствие на работе незаконно уволили сотрудника фанерного комбината

К мужчине применили дисциплинарное взыскание, но сделали это неправильно
Ярослав ИВАНОВ
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В инспекцию труда на незаконное увольнение пожаловался бывший работник фанерного комбината.

- Инспектор труда проверил факт увольнения. И установил, что при применении к сотруднику дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодатель нарушил порядок. Работнику не предоставили два рабочих дня для дачи объяснения причин его отсутствия на рабочем месте, а также не ознакомили под роспись с приказом о расторжении трудового договора. Администрацию предприятия обязали приказ об увольнении отменить, сотрудника восстановили на работе. Виновных привлекли к административной ответственности, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.