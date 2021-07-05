Поймали воронежца, 22 года находившегося в федеральном розыске за изнасилование

В Тамбовской области поймали подозреваемого в изнасиловании, которое случилось в 1997-м году. Мужчина более 20 лет бегал от правоохранителей.

Парень совершил групповое изнасилование в августе 1997 года на улице Маршака. С него взяли подписку о невыезде. Но обвиняемый в суд не явился. Полицейские установили, что он скрылся в Ближнем зарубежье. Его с января 1999 года объявили в федеральный розыск по двум статьям - «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Прошло столько времени, беглец расслабился и приехал в Тамбовскую область, там его и задержали. 41-летний мужчина признался, что в другой стране, где скрывался, купил документы на имя другого человека и переехал жить в соседний регион.

Теперь его заключили под стражу.