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Происшествия5 июля 2021 10:38

Под Воронежем от удара током погиб начальник электроснабжающей организации

Мужчина ремонтировал распределительный щит
Ярослав ИВАНОВ
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фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

3 июля в селе Слобода Бобровского района погиб электрик. 47-летний начальник местного подразделения энергоснабжающей организации ремонтировал электрический распределительный щит трансформаторной подстанции, расположенной на территории образовательного учреждения. Мужчина получил удар током и скончался на месте.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

- Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы и сотрудники энергоснабжающей организации, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти мужчины, - сообщили в Бобровском межрайонном следственном отделе регионального управления СК России.