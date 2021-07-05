Под Воронежем "Киа", трогаясь с обочины, врезалась в "Рено": один из водителей погиб, двое детей в больнице

фото 36.мвд.рф

4 июля смертельная авария произошла в Бобровском районе. На 636-м километре автодороги М-4 «Дон» в 13.10 столкнулись две иномарки.

73-летний пенсионер на «Рено Сандеро», трогаясь с обочины, не пропустил «Киа Соренто», следовавшую со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Троих из «Рено» доставили в больницу: водителя, 9-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, к сожалению, пенсионер скончался в медучреждении.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Всего 4 июля сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 79 ДТП, в них три человека погибли и 11 получили травмы.