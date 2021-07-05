На рабочей неделе в Воронеже будет жара до +31

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Рабочий понедельник 5 июля начался солнечно. Хотя сегодня днем синоптики обещают кратковременный дождь, краткие осадки будут и ночью на вторник, а в остальном неделя ожидается жаркой и без дождей.

Днем 5 июля воздух прогреется до 27-29° тепла. Как сообщили в Воронежском гидрометцентре, максимальная температура воздуха наблюдалась в 1954 году - 37,8 градуса тепла, а минимальная - 5 градусов - в 2009 году.

Днем 6 июля днем будет без существенных осадков, температура - 27-29° тепла.

7 июля днем +29 градусов.

8 июля ожидается жара до +30, а 9 июля – до 31 градуса тепла.