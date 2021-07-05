Воронежский Театр равных откроет сезон на парафестивале

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Воронежский «Театр равных» примет участие во втором Всероссийском парафестивале «Театр - территория равных возможностей», который планируется в Самаре с 20 по 23 сентября. Заявки на форум прислали 50 трупп со всей России, эксперты отобрали только 15, в число которых и вошел воронежский театр.

Инклюзивная труппа покажет на фестивале постановку Александра Сидоренко «Граждане или прелести культуры» по рассказам Зощенко («Собачий нюх», «Любовь», «В трамвае», «В пушкинские дни», «Фотокарточка», «Вынужденная посадка» и «Браки заключаются на небесах»). Напомним, спектакль поставили осенью 2019 года. В театральный сезон 2020-2021 из-за пандемии коронавируса коллективу пришлось прервать свою деятельность и частично перейти на репетиции в формате онлайн. Так что участие Театра равных в парафестивале станет для инклюзивной труппы открытием VIII театрального сезона.

В фестивале примут участие также коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Ижевска, Казани.