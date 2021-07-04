Воронежский оперштаб предлагает выделить на борьбу с коронавирусом еще почти 156 миллионов рублей

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Рекомендацию направить на борьбу с коронавирусом 155,9 млн рублей дал департаменту финансов оперативный штаб по противодействию распространения инфекции. Это деньги направят на закупку необходимого оборудования и медицинских материалов.

Например, областной больнице №1 требуется приобрести автоматический коагулометр за 1,96 млн рублей для проведения лабораторной диагностики при оказании медпомощи коронавирусным больным. Еще 50,48 млн рублей необходимо на покупку наборов реагентов, вакуумных пробирок для проведения лабораторных исследований в медучреждениях, а также на расходные материалы для ПЦР-тестов. 91,5 млн рублей требуется на средства индивидуальной защиты для врачей, работающих в «красной зоне».

Около 9,9 млн рублей предлагают потратить на покупку бактерицидных облучателей и аэрозольных генераторов дезсредств. И еще 1,98 млн рублей - на ингаляционный будесонид для профилактики формирования тяжелой гипервоспалительной реакции у пациентов.