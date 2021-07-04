На Московском проспекте в Воронеже появился «видовой» фасад

Фото с сайта ФКР Воронежской области

Фасад дома №36 по Московскому проспекту теперь притягивает взгляды пешеходов, пассажиров и водителей. После капитального ремонта он приобрел яркий вид в розово-коричневой гамме.

Дом на одной из главных транспортных артерий построен в 1960 году и только спустя 56 лет дождался начала модернизации инженерных коммуникаций. В 2016 году в пятиэтажке поменяли систему отопления, электроснабжения, холодного водоснабжения и канализации. А в 2021 году очередь дошла и до внешнего оформления дома.

Старое штукатурное покрытие местами облупилось до кирпичной кладки, в стенах образовались трещины, износились балконные плиты и ограждения.

– Наш дом стоит на видовой улице Воронежа, но его внешний вид только портил панораму этой части Московского проспекта. Дворовая сторона фасада тоже пребывала в неудовлетворительном состоянии, – рассказал старший по дому Дмитрий Докучаев. – Поэтому мы с воодушевлением восприняли тот факт, что ремонт фасада включили в план капитального ремонта на этот год.

В мае рабочие уже приступили к работе, а недавно с дома сняли строительные леса и он предстал в совершенно ином виде.