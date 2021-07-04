Жители Воронежской области подали более 3000 заявлений на новые выплаты

Право на доплату от государства имеют одинокие мамы или папы, а также беременные женщины Фото: из архива «КП»

За первый день приема заявлений на новые выплаты жители Воронежской области оформили более 300 обращений, рассказали в Пенсионном фонде по Воронежской области.

Напомним, с 1 июля право на доплату от государства имеют одинокие мамы или папы, воспитывающие детей, а также беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, но только при условии, что доход семьи ниже прожиточного минимума (в Воронежской области это 9747 рублей).

-В Воронежской области выплата семьям с одним родителем составит 4779 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 9558 рублей), а выплата беременной женщине – 5278,50 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10557 рубля), - уточнили в ведомстве.

Подать заявление и ознакомится с более подробной информацией можно на сайте www.pfr.gov.ru: