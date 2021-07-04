Огромная пробка образовалась на въезде в Воронеж со стороны Семилук

Терпеть пробки в этом месте придется до конца лета Фото: из архива «КП»

Огромная пробка образовалась днем воскресенья, 4 июля, на въезде в Воронеж со стороны Семилук. К вечеру ситуация может усугубиться, предупреждают угодившие в затор автомобилисты, - с дач начнут массово возвращаться отдыхавшие за городом в выходные воронежцы.

Причина пробки – продолжающийся с начала июня плановый ремонт моста через реку Дон. Вероятно, заторы в этом месте горожанам придется теперь все лето – завершить работы на переправе обещают лишь к апрелю 2022 года.

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