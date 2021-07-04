Жительница Воронежа заплатила 418 тысяч за «защиту банковской карты от мошенников»

34-летняя жительница Воронежа сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенничества. Потерпевшая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина ошарашил девушку сообщением, что на ее банковской карте наблюдается подозрительная активность. Чтобы защитить сбережения, незнакомец предложил выполнить несколько несложных действий. Девушка выполнила их под диктовку. Получив доступ к ее личному кабинету, злоумышленники списали со счета 418 тысяч рублей.

Полицейские возбудили по факту противоправных действий уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся мероприятия, направленные на поиск подозреваемых, причастных к совершению противоправных деяний.