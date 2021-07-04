Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2021 13:57

Под Воронежем вор-рецидивист украл у соседа бензопилу

Суд приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Рамонский суд приговорил 41-летнего жителя села «Айдарово» к 1 году 10 месяцев колонии за кражу. 1 декабря прошлого года он пришел в гости к своему односельчанину, когда того не было дома. Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина украл у него цепную бензопилу стоимостью 13000 рублей.

- Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений, ранее мужчина трижды был судим за совершение краж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.