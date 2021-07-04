В аварии на воронежской трассе пострадала годовалая девочка

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В субботу, 3 июля, на дороге «Лиски-Давыдовка» на территории Лискинского района произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 52-летний водитель «Subaru Forester», выезжая со второстепенной дороги на главную не пропустил «Kia Rio» под управлением 36-летнего водителя и допустил столкновение с ним.

В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя, а также пассажиры «КИА» - 32-летняя женщина и годовалая девочка. С места аварии их забрала в больницу «неотложка».

Полицейские начали проверку по факту ДТП с целью выяснения его причин и обстоятельств.