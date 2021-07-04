В Воронеже водитель «Гранты» протаранил припаркованный «Форд»: два человека в больнице

У пострадавших травмы различной степени тяжести Фото: из архива «КП»

3 июля в Воронеже на улице 20-летия Октября 42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в припаркованный с соблюдением правил дорожного движения «Форд Фокус». В результате ДТП пострадали два человека – водитель отечественного авто его 29-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняют в ГИБДД. Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки в регионе произошло 102 ДТП, в том числе 65 – на дорогах Воронежа. В пяти авариях пострадали 9 человек.