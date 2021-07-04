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Происшествия4 июля 2021 9:18

В Воронежской области из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома

В двухкомнатной квартире в Каменке выгорела комната
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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В субботу в 22.39 на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Каменка Воронежской области. Пожар возник в двухкомнатной квартире многоквартирного дома на улице Гагарина. К прибытию спасателей огонь охватил комнату площадью 2,5х3 м по всей площади. Из-за сильного задымления и угрозы распространения пржара спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. Из здания вывели 21 человека, одного спасли из огня.

Пожар удалось ликвидировать в 22.49. Сообщается об одном пострадавшем в результате ЧП.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, на месте пожара работали два отделения ПСЧ-39. Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 человек, 2 единицы техники.