Спасатели потушили крупный пожар в Юго-Западном районе в Воронеже

Скриншот видео, соцсети

Спасатели ликвидировали пожар на заброшенном складе, который полыхнул сегодня около четырех часов дня на улице Юлюса Янониса. На борьбу с огнем ушло около 1,5 часов. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 3 июля.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в субботу вечером, примерно в 16:54. Ранее в соцсетях воронежцы из разных микрорайонов города стали выкладывать видео, как огромные клубы черного дыма тянутся со стороны улицы Домостроителей.

На место ЧП выехали десять пожарных расчетов и пять поливомоечных машин комбината благоустройства.