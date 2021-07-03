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Происшествия3 июля 2021 19:15

Спасатели потушили крупный пожар в Юго-Западном районе в Воронеже

С огнем 1,5 часа боролись десять пожарных расчетов
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео, соцсети

Скриншот видео, соцсети

Спасатели ликвидировали пожар на заброшенном складе, который полыхнул сегодня около четырех часов дня на улице Юлюса Янониса. На борьбу с огнем ушло около 1,5 часов. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 3 июля.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в субботу вечером, примерно в 16:54. Ранее в соцсетях воронежцы из разных микрорайонов города стали выкладывать видео, как огромные клубы черного дыма тянутся со стороны улицы Домостроителей.

На место ЧП выехали десять пожарных расчетов и пять поливомоечных машин комбината благоустройства.