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Происшествия3 июля 2021 18:36

В Воронеже собутыльник избил женщину и забрал ее телефон

Женщина распивала спиртное с едва знакомым мужчиной во дворе многоэтажки
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Инцидент произошел на улице Баррикадной в Воронеже. 40-летняя женщина познакомилась с мужчиной и пошла с ним распивать спиртные напитки во дворе многоэтажки. Однако «застолье» закончилось плачевно. Незнакомец в ходе общения разъярился и избил женщину. Ударив ее несколько раз по лицу и телу, он забрал себе ее сотовый телефон стоимостью около двух тысяч рублей и скрылся. Даме пришлось обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злодея. Им оказался местный 42-летний рецидивист, который не раз «мотал сроки» за кражи, разбой и даже попадался с наркотиками. Мужчина был задержан по месту проживания. В полиции он вину свою признал. Похищенный у женщины телефон нашли в его квартире.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.