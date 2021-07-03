В Воронеже собутыльник избил женщину и забрал ее телефон

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Инцидент произошел на улице Баррикадной в Воронеже. 40-летняя женщина познакомилась с мужчиной и пошла с ним распивать спиртные напитки во дворе многоэтажки. Однако «застолье» закончилось плачевно. Незнакомец в ходе общения разъярился и избил женщину. Ударив ее несколько раз по лицу и телу, он забрал себе ее сотовый телефон стоимостью около двух тысяч рублей и скрылся. Даме пришлось обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злодея. Им оказался местный 42-летний рецидивист, который не раз «мотал сроки» за кражи, разбой и даже попадался с наркотиками. Мужчина был задержан по месту проживания. В полиции он вину свою признал. Похищенный у женщины телефон нашли в его квартире.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.