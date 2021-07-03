В Воронеже тушат мощный пожар на заброшенном складе

Фото: Антон Белоусов

В Воронеже в Юго-западном районе спасатели ликвидируют мощный пожар. По данным МЧС региона, возгорание произошло на заброшенном складе в районе улицы Домостроителей 3 июля.

Фото: Антон Белоусов

В пресс-службе ведомства уточнили, что помещение не используется. Вызов на пульт дежурного поступил в 16:54. Огонь из-за сильного ветра уже распространился на площади порядка 300 кв. м.

– Угрозы распространения нет, - заверили в МЧС.

Фото: Антон Белоусов

С огнем борются четыре пожарных расчета.