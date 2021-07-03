Плантацию конопли нашли полицейские в Воронежской области

Мужчина признался, что растил коноплю для личного употребления

В Павловском районе полицейские задержали местного жителя, который умудрился в лесополосе вырастить целую плантацию конопли. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 июля.

Наркосодержащие растения мужчина посадил в селе Пески, на улице Комсомольской в апреле 2021 года и по июнь за ними ухаживал, регулярно поливал их и удалял сорняки. Оперативники обнаружили на его «огороде» 238 кустов.

Растения изъяли и направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что представленные образцы являются запрещенными к культивированию. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».