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Общество3 июля 2021 15:14

Воронежский парк «Алые паруса» открыли после общегородского выпускного

Посещать его нельзя было больше трех дней
Евгения ФРОЛОВА
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Воронежский парк «Алые паруса» открыли для посещения горожанами после проведения общегородского выпускного. Всех желающие начали его посещать сегодня, 3 июля, после 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, парк закрыли 30 июня. Именно здесь выпускники отметили грандиозным празднеством свое прощание со школой. Всего приняли участие в мероприятии почти 4 тысячи челоовек.

Как отметили в мэрии, территорию зеленой зоны уже привели в порядок. А оборудование, установленное для выступлений артистов, в числе которых и музыкант Niletto, демонтировали.