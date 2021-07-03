Воронежский парк «Алые паруса» открыли после общегородского выпускного

Воронежский парк «Алые паруса» открыли для посещения горожанами после проведения общегородского выпускного. Всех желающие начали его посещать сегодня, 3 июля, после 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, парк закрыли 30 июня. Именно здесь выпускники отметили грандиозным празднеством свое прощание со школой. Всего приняли участие в мероприятии почти 4 тысячи челоовек.

Как отметили в мэрии, территорию зеленой зоны уже привели в порядок. А оборудование, установленное для выступлений артистов, в числе которых и музыкант Niletto, демонтировали.