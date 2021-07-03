Жителя Воронежской области обвинили в организации наркотической ОПГ в Салехарде

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26-летнего жителя Воронежской области обвинили в организации ОПГ, занимающейся сбытом наркотиков с участием несовершеннолетних через интернет в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). СУ СК по ЯНАО уже предъявил ему обвинение. Об этом сообщили в ведомстве 1 июля.

Мужчина был в федеральном округе. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на территории Чеченской Республики. Там он пытался скрыться от правосудия. Как пояснили следователи, к реализации своих планов он привлек двоих 17-летних москвичей. Воронежец, выполняя роль координатора ОПГ, через интернет убедил их продавать наркотики, пообещав солидное денежное вознаграждение. Реализовать план не вышло – в январе 2021 года москвичей задержали сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД.

Координатору ОПГ при этом вменяют преступления по ч. 3 ст.30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета организованной группой в крупном размере) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в преступную группу и в совершение особо тяжкого преступления). Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу в Салехарде.