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Происшествия3 июля 2021 13:15

В Воронежской области змея укусила мужчину в стопу

Три дня ему пришлось провести под присмотром медиков
Олег ИВАНОВ
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Мужчине проводили дезинтоксикационную терапию

Мужчине проводили дезинтоксикационную терапию

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

30 июня в приемное отделение Борисоглебской районной больницы с жалобами на боли в левой стопе и слабость обратился пациент. Симптомы пришли после укуса змеи.

- Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Ему проводили дезинтоксикационную терапию. 2 июля его выписали, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее в мае в Грибановскую районную больницу обратились два человека с жалобами на укусы змей. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, состояние пациентов при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.