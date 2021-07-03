В Воронежской области змея укусила мужчину в стопу

Мужчине проводили дезинтоксикационную терапию Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

30 июня в приемное отделение Борисоглебской районной больницы с жалобами на боли в левой стопе и слабость обратился пациент. Симптомы пришли после укуса змеи.

- Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Ему проводили дезинтоксикационную терапию. 2 июля его выписали, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее в мае в Грибановскую районную больницу обратились два человека с жалобами на укусы змей. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, состояние пациентов при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.