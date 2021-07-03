Воронежские санврачи за полгода забраковали почти 4 тонны продуктов

В Воронежской области с начла года сняли с реализации более 3,7 тонн продуктов питания и продовольственного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотреднадзора по региону 2 июля.

Санврачи с января по июнь проводили проверки, в ходе которых выявили 349 партий продуктов отечественного и импортного производства, которые не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, а также не имели документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Большую часть снятой с реализации продуктов составили овощи и фрукты – 134 партии (1506 кг). Второе и третье место заняли мясо и полуфабрикаты – 23 партии (362 кг), а также мукомольные и крупяные изделия – 18 партий (302 кг).

За выявленные нарушения виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей.