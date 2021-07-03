Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Выпускникам я бы посоветовал найти, в первую очередь, свое счастье и свою любовь»

Глава Воронежа отметил, что школа дала ему очень много навыков Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Ведущие и диджеи, живые статуи, зеркальные и неоновые человечки, «ходулисты и пузыристеры», светодиодное фаер-шоу - с первых минут Общегородской выпускной-2021 погружал в атмосферу праздника. 3 953 выпускника посетили мероприятие в этом году.

Участники могли поиграть в аэробейсбол и другие игры, принять участие в модном показе или танцевальном караоке, посмотреть рыцарский турнир, запечатлеть себя и друзей на фоне тематических фото-зон. Были предусмотрены фуд-корты, зоны отдыха, пункты выдачи бесплатной питьевой воды и подзарядки гаджетов.

Выпускники этой ночью получили незабываемые эмоции Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Мы сделали все, чтобы организовать здесь (в парке «Алые паруса» - от авт.) «чистую зону», потому что жизнь и здоровье – это главное. Но тема безопасности – наша забота, руководителей и организаторов, я хочу, чтобы наши дети, наши выпускники, наши молодые горожане почувствовали праздник, абсолютно комфортную обстановку в парке «Алые паруса», были счастливыми и получили удовольствие. Мы приготовили им много сюрпризов, вплоть до 4 утра. Эти дети - будущее нашего города, и я уверена, что город точно должен делать им такие праздники, потому что город их любит. Это такая важная вещь и составляющая, – поделилась вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Для выпускников выступил популярный исполнитель NILETTO Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Переход во взрослую жизнь был обыгран организаторами. На большом экране появляется таймер: 3,2,1… и под восторженные крики вырастает стена воды, струи фонтана, меняя свою высоту, форму и цвет в такт музыки набирают мощь. Быть может этот момент или десятки других столь же волшебных, произошедших на общегородском выпускном, навсегда останутся в памяти мальчишек и девчонок как символ их перехода во взрослую жизнь.

- В свое время я был злостным прогульщиком, в школе и в институте. Просто нужно вовремя мобилизоваться. Когда подходило время экзаменов, мы просто не спали, не ели, не пили, трудились, сдавали экзамены и учились. Школа дала очень много навыков. Если ради шутки, то школа научила меня делать полочки, очень хорошие. Это вместо уроков химии. Поэтому химик из меня никакой, но полочки я делаю замечательно. Я бы посоветовал найти, в первую очередь, свое счастье и свою любовь нашим молодым, красивым, талантливым детям, а во вторую очередь - быть целеустремленными, самостоятельными и, соответственно, всего достигать собственным умом и очень много трудиться, - поделился своими воспоминаниями о школе в ходе мини-интервью глава Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, общегородской выпускной-2021 завершился в Воронеже самой романтичной традицией - встречей рассвета. Организаторы подготовили сюрприз: в рассветное небо взмыли пять аэростатов с символикой Воронежской области и Общегородского выпускного.

Во время торжества не случилось ни одной нештатной ситуации. Открыть парк «Алые паруса» для горожан планируют уже в 14:00 3 июля. Для этого муниципальные учреждения приложат все усилия.