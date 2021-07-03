В Воронежской области коронавирус убил еще 16 человек

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В Воронежской области от коронавируса за последние сутки скончались 16 человек. Общее число жертв опасной болезни достигло 3 864. Такие данные днем 3 июля привел региональный оперштаб.

Кроме того, за последние сутки ковид подтвердился еще у 357 ковид-пациентов. Всего за время пандемии заболели 91 529 жителей региона.

При этом выписан из стационаров и амбулаторного лечения 341 воронежец.

Медики отмечают, что Воронежскую область буквально накрыла третья волна ковида. По данным главного пульмонолога региона Натальи Костиной, пик ожидается на середину августа. Эксперт сообщила, что в регион в сезон отпусков завезли новый мутировавший штамм Дельта с повышенной способностью заражения. Высокая вирусная нагрузка способствует тому, что заболевает много людей в возрасте 20−40 лет

Напомним, на этой неделе власти ввели в области новые ограничения. Так, барам и ресторанам запретили работать с полуночи до 6:00. А большую часть массовых мероприятий и вовсе отменили.