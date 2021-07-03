В Воронеже во время общегородского выпускного не случилось ни одной нештатной ситуации

Завершилась торжественная ночь композицией «Ветер перемен» Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Общегородской выпускной-2021 завершился в Воронеже самой романтичной традицией - встречей рассвета. Организаторы подготовили сюрприз: в рассветное небо взмыли пять аэростатов с символикой Воронежской области и Общегородского выпускного.

Как и планировалось, выход организованных групп в сопровождении педагогов с территории парка начался с 04:00 часов 3 июля. Если выпускник хотел уйти раньше, то его в обязательно должны были встретить родители - они подписывали своеобразный акт передачи несовершеннолетнего. Все было сделано так, чтобы организовать максимально безопасный праздник.

- Когда с территории парка ушли последние участники мероприятия, его главные герои - выпускники, когда мы, осмотрев парк, как и в прошлый раз, не увидели каких-либо разрушений, когда не случилось ни одной нештатной ситуации, я могу сказать - общегородской выпускной прошел успешно. Наши дети потрясающие, они будущее нашего города и всей страны, - считает Вадим Кстенин.

3 953 выпускника посетили мероприятие. Для выпускников выступил популярный исполнитель NILETTO, было устроено водное и лазерное шоу с фейерверком, динамичные выступления творческих и спортивных коллективов Воронежа и многое другое.

Самая романтичная традиция - встреча рассвета - таила сюрприз для выпускников Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Многие остались до самого конца и увидели финальный аккорд - запуск воздушных шаров. К сожалению, несколько одиннадцатиклассиков, которые хотели здесь быть, не смогли этого сделать, так как получили положительные тесты. Им я желаю, чтобы болезнь прошла бессимптомно и без последствий, и поздравляю с окончанием школы особенно. Уверен, все у них будет хорошо, ведь при подготовке выпускного мы смогли выявить болезнь и теперь дети будут под присмотром медиков. А мы получили дополнительный опыт, придумали много нового и воплотим это в следующем году. Нам будет гораздо легче это сделать, если горожане активно будут прививаться и мы перестанем жить в условиях пандемии, - подвел итог общегородского выпускного мэр Воронежа.

Кроме того, глава города искренне поблагодарил все службы и ведомства, которые участвовали в подготовке праздника, отметив высокий профессионализм организаторов. Он поставил ряд задач по наведению санитарного порядка в парке.

По словам Вадима Кстени, выпускники очень бережно отнеслись к месту праздника. Открыть парк «Алые паруса» для горожан планируют уже в 14:00 3 июля. Для этого муниципальные учреждения приложат все усилия.