Глава Воронежа Вадим Кстенин наградил лучших выпускников города

Более 4 тысяч выпускников должны были посетить торжество Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Глава Воронежа Вадим Кстенин в парке «Алые парусу» во время общегородского выпускного принял участие в торжественном награждении лучших выпускников города. Он отметил, что для закончивших школу ребят начинается новый этап в жизни - студенчество! Вадим Кстенин пожелал всем счастья и движения вперед!

Вадим Кстенин обратился к выпускникам: "Этот праздник для вас!" Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Лучшие же ученики получили свою минуту славы - их наградили на главной сцене праздника. Ими стали:

- Кораблёва Виктория Сергеевна, выпускница лицея № 8, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, участница регионального этапа, набравшая по результатам ЕГЭ 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе;

- Чембарцева Ксения, выпускница гимназии № 9, многократный призер муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике, набравшая по результатам ЕГЭ 100 баллов по физике и 100 баллов по математике;

- Чернышина Анастасия, выпускница средней общеобразовательной школы № 94 имени Героя Советского Союза генерала Лизюкова Александра Ильича, призер муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, набравшая по результатам ЕГЭ 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе, кандидат в мастера спорта и обладатель черного пояса по тхэквондо;

- Лысцева Александра, выпускница лицея «Учебно-воспитательный комплекс имени Киселёва Андрея Петровича», призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии, набравшая по результатам ЕГЭ 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по биологии.

- Рукомель Анастасия, выпускница Лицея «Многоуровневый образовательный комплекс № 2», мастер спорта России, член спортивных сборных команд России и Воронежской области по спортивному ориентированию, многократный призер соревнований международного и всероссийского уровней;

- Роньшина Ангелина, выпускница средней общеобразовательной школы № 55, мастер спорта России по спортивной акробатике, серебряный призёр первенства Европы и России, бронзовый призёр в розыгрыше Кубка страны, участница первенства мира;

- Алёхина Дарья, выпускница средней общеобразовательной школы № 55, лауреат международного конкурса «Фестиваль русского костюма в Вероне», участница концертных программ карнавалов в Венеции и Вероне.

Напомним, Общегородской выпускной в 2021 году в Воронеже провели в ночь со 2 на 3 июля. Власти сделали акцент на том, чтобы сделать максимально зрелищный и безопасный праздник.