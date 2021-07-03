Воронежцев, планирующих отдых за рубежом, проконсультируют специалисты Роспотребнадзора

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области откроет горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. В рабочие дни с 5 июля по 17 июля, с 10-00 до 17-00 жители региона смогут задать специалистам свои вопросы, которые особенно актуальны во время пандемии.

Санврачи дадут рекомендации, как себя вести в жаркую погоду, как питаться. В какие страны какие прививки требуются, какая вода безопасна для питья. Также они порекомендуют, как купаться и расскажут в целом о эпидситуации за рубежом.

Можно задать и другие вопросы, например, что делать при задержке авиарейсов, а также спросить о положениях действующего законодательства в сфере туристских услуг.

Звонки принимаются по бесплатному телефону 8-800-700-92-84

За помощью вы можете обратиться:

(4732) 63-68-38 – приемная Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

(4732) 264-15-71, 247-42-38 – эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(47346) 258-34 – Консультационный пункт Аннинского района.

(47354) 620-36 – Консультационный пункт Борисоглебского района.

(47363) 22-1-45 – Консультационный пункт Калачеевского филиала.

(47350) 421-39 – Консультационный пункт Лискинского района.

(47341) 542-51 – Консультационный пункт Новоусманского района.

(47362) 257-64 – Консультационный пункт Павловского района.

(47396) 256-02 - Консультационный пункт Россошанского филиала.

(47372) 217-08 – Консультационный пункт Семилукского филиала.

8 800 555 49 43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора.