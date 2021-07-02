В Воронежской области чиновник Гостехнадзора попался пьяным за рулем

Опьянение госслужащего подтвердили в больнице. Фото: Эртиль, ВКонтакте.

В группе «Эртиль» ВКонтакте появилось видео задержания мужчины в форме. По данным ряда источников, это госслужащий – 49-летний начальник эртильского отдела областного управления Гостехнадзора. Как сообщают очевидцы, в четверг, 1 июля, он едва не сбил пенсионерку на улице Зеленой этого райцентра.

Мужчина нетвердо отвечает на вопросы автора видео. Его, кстати, снимал родственник пенсионерки, чудом не попавшей под колеса.

От прохождения теста госслужащий отказался. Однако в больнице он от обследования уже уклониться не смог. И там подтвердили факт опьянения.

- В отношении гражданина этого составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, – уточнили в региональном ГУ МВД. – Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, полицейские также возбудили уголовное дело на 26-летнего курянина, которого четыре раза ловили пьяным за рулем. Последний раз это случилось на улице Переверткина.