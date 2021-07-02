Под Воронежем своровали песок на 24 миллиона рублей

Сотрудники прокуратуры на месте незаконной добычи песка. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района обнаружили, что на участке, одна часть которого принадлежит обычным гражданам, а другая – местной администрации, идет незаконная добыча песка.

Эксперты выяснили, что из этого места незаконно вывезли более 65 тысяч кубометров песка. Тем самым был причинен материальный ущерб на сумму почти 24 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. В новоусманском отделе полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание, грозящее подпольным коммерсантам, - десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.