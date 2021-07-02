Воронежский «Факел» нашел замену Наилю Замалиеву

Алихан Шаваев теперь в "Факеле". Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» перед самым стартом нового сезона в ФНЛ усилил свою среднюю линию. Команду пополнил экс-игрок калининградской «Балтики» Алихан Шаваев (рост 176 сантиметров, вес 70 килограммов).

Новобранцу «Факела» 28 лет. В прошлом сезоне он отыграл за «Балтику» 39 матчей, в которых отметился одним голом. Ранее он выступал за «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».

Шаваева явно брали как замену неожиданно покинувшему «Факел» перед стартом сезона Наилю Замалиеву. Причины ухода одного из ведущих игроков прошлого чемпионата назвал главный тренер воронежской команды Олег Василенко.

Кстати, если Алихан попадет в стартовый состав в первом матче нового сезона с калининградской «Балтикой», то будет иметь дополнительную мотивацию - доказать бывшим своим партнерам, что не ошибся, поменяв команду. Напомним, эта игра пройдет 10 июля в Воронеже.