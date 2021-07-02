В Воронеже рецидивист ограбил женщину на остановке

40-летний воронежец рискует снова попасть за решетку. На этот раз на четыре года. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 1 июля, за помощью к полицейским обратилась 32-летняя жительница Воронежа. Вечером женщина ждала транспорт на улице Матросова. К ней подбежал малознакомый субъект. Он выхватил мобильник и убежал. Аппарат стоил около трех тысяч рублей.

Вскоре участковые вычислили преступника. Им оказался уже судимый за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью 40-летний воронежец. Полицейские задержали его в Ленинском районе.

- Мужчина признал свою вину и заявил, что мобильный телефон продал на запчасти, а деньги потратил на покупку алкоголя. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.