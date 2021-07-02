В Воронеже перед выпускным коронавирус обнаружили у двух учеников и двух учителей

Двое учеников и двое учителей из-за коронавируса вынуждены остаться дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О тестировании выпускников и их педагогов перед общегородским выпускным рассказала вице-мэр по социальной политике мэрии Воронежа Надежда Савицкая. По ее словам, выявлены два заболевания у учителей. На выпускной они теперь попасть, естественно, не смогут. А их обязанности на этом празднике будут выполнять другие педагоги – из ближайшего резерва.

- Среди детей также два случая заболевания «ковидом». К сожалению, эти ребята не смогут принять участие в празднике. Мы очень просим их отнестись с пониманием к таким мерам безопасности, - добавила Надежда Савицкая.

Напомним, всех выпускников обещают пропускать на праздник, который состоится в ночь со 2 на 3 июля, только при наличии отрицательного теста на «ковид». Ребят обещали обеспечить масками. Из предосторожности не разрешат проносить с собой даже воду, ею обещают обеспечить бесплатно.

Подробнее о том, как проходит подготовка к выпускному и каков будет сам праздник, смотрите здесь