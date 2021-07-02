Новые подходы к аудитории, борьба с выгоранием и TikTok без танцев: как прошел IX Воронежский открытый медиафорум

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1 июля 2021 г. Воронеж уже в девятый раз стал центром притяжения самых актуальных трендов в сфере медиа.

В городе состоялся IX Воронежский открытый медиафорум, который в этом году был посвящен теме «Локальные СМИ и их медиа-аудитория в эпоху Интернет».

Организаторы мероприятия: правительство Воронежской области, общероссийская общественная организация Союз журналистов России и Областной Дом журналистов.

Медиафорум - масштабная профессиональная площадка по обмену опытом и мнениями для всех представителей медиасообщества.

Лекции, мастер-классы и тренинги в этот раз проходили сразу на двух площадках: кинотеатре «Спартак» и Областном Доме журналистов. Это было сделано для удобства слушателей и в целях обеспечения высокого уровня эпидемиологической безопасности (наполняемость залов до 50%). Всем участникам в необходимом количестве были доступны средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики.

IX Воронежский медиафорум открыла панельная дискуссия «Роль СМИ в формировании общественных настроений». В ней приняли участие: Соколов Сергей Анатольевич, заместитель губернатора Воронежской области; Ревенко Евгений Васильевич, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации; Соловьев Владимир Геннадиевич, председатель Союза журналистов России; Широких Александр Александрович, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей;

Грязева Зоя Яковлевна, председатель Воронежского регионального отделения Союза журналистов России; Андрей Васильевич Долженков, директор АУ ВО «Областной Дом журналистов»; Цветков Андрей Александрович, главный редактор газеты «Коммерсантъ» в Черноземье».

- Мы гордимся тем, что со многими редакциями региона у нас сложились партнерские отношения. Наша миссия в информационной работе проста: мы должны сделать так, чтобы любой житель Воронежской области по удобным для него каналам коммуникации мог получить объективную информацию о том, что делает власть и какие она ставит цели. В этой работе наш самый надежный партнер - СМИ. За это время сформировался ряд принципов, перечислю самый важный: для нас нет закрытых тем, - отметил вице-губернатор Сергей Соколов.

Спикерами IX Воронежского открытого медиафорума стало более 10 экспертов регионального и федерального уровня: консультант службы правового вещания телеканала «Россия» Алексей Вишневецкий, к.ф.н., медиатехнолог, секретарь «Союза журналистов России» Роман Серебряный, медиаменеджер, экс-главный редактор «Мела», продюсер блогеров в Яндекс.Дзене Никита Белоголовцев, профессор кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук, профессор, победитель и призер международных книжных конкурсов по тематике медиаобразования Ирина Фатеева, основатель NERPA agency, TikTok-продюсер, автор книги «TikTok без танцев» Ренат Янбеков, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, Светлана Кузеванова, старший юрист «Центра защиты прав СМИ» и др.

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Медиафорум собрал более 250 человек: СМИ, пресс-службы, блогеры, фотографы, маркетологи, маркетологи, SMM, PR и контент-менеджмент.

Участники получили последние тренды из мира медиа от спикеров, узнали, что такое медийно-информационная грамотность; как покорить TikTok без танцев; что происходит в мире ТВ и почему оно не теряет популярность; как изменились тренды в написании новостей и почему трафик больше не актуален и как бороться с профессиональным выгоранием. - - - - Медиа, которые пишут ради трафика, все равно умрут. Уже не так важна супероперативность, люди не вспомнят, когда именно и где прочитали эту новость. Лучше сделать нормальный материал, с комментариями экспертов, аналитическими данными и т.п. И давайте писать по-нормальному, не «ушел в стан манкунианцев», а «теперь играет за «Манчестер», - цитата из выступления Никиты Белоголовцева.

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Финальными мероприятиями IX Воронежского открытого медиафорума стали управленческие поединки и лекция, посвященная работе журналиста и блогера в современном правовом и этическом поле.

Воронежский открытый медиафорум - важное мероприятие для медиаиндустрии не только регионального, но и федерального уровня. Обучает, объединяет и создает профессиональную среду.

До новых встреч в следующем году, уже на юбилейном, X Воронежском открытом медиафоруме!

Генеральный партнер IX Воронежского открытого медиафорума: АО «Молвест» и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Аркадий Пономарев.

Официальный партнер: ПАО «Ростелеком». Юридический партнер - Адвокатская контора «Бородин и Партнеры».

Генеральный информационный партнер: Телеканал TV Губерния.