В Воронеже дошло до суда дело доцента вуза, бравшего взятки с 10 студентов

Криминальным заработком доцент занимался больше двух лет. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 42-летнего бывшего доцента Воронежского технического университета. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере. Уголовное дело возбудили на основании материалов полиции.

По версии следствия, с февраля 2017-го по июнь 2019 года мужчина получал от десяти студентов взятки от 20 до 50 тысяч рублей. За эти деньги он фактически делал им дипломную работу, допускал ее к защите, писал о ней положительный отзыв и помогал при итоговой государственной аттестации. Всего таким образом он взял у студентов более 370 тысяч рублей. Деньги доценту поступали на банковскую карту.

- На предварительном следствии теперь уже бывший доцент свою вину признал частично. Не отрицая получения денег, он пытался изменить статью на карающую за мошенничество. Этого у него сделать не получилось. Мужчину изобличают показания свидетелей, данные, полученные в ходе обысков и выемок. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Сергей Барбашов.

Напомним, бывший ректор ВГТУ Сергей Колодяжный также является фигурантом громкого уголовного дела. По версии следствия, бывший ректор с 2015-го по 2020 годы начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза. По подсчетам силовиков, он мог похитить более 58 миллионов рублей, которые «обратил в свою пользу». Почти год бывший ректор провел в СИЗО, а затем его отпустили под домашний арест. Сейчас он пытается перевести разбирательство дела в другую область.