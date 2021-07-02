«Наши выпускники получат незабываемые впечатления»: глава Воронежа Вадим Кстенин оценил финальную готовность к общегородскому выпускному

Вадим Кстенин заслушал доклад о порядке подвоза детей, обратив внимание собравшихся на необходимость регулирования потока автобусов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

2 июля воронежский парк «Алые паруса» станет не только «чистой зоной» от коронавируса, но и в целом одним из самых безопасных мест в городе. Остается всего несколько часов до старта Общегородского выпускного 2021. Глава Воронежа Вадим Кстенин лично оценил финальную готовность площадки к торжеству.

Около 5 тысяч человек - от самих выпускников до сотрудников и волонтеров - в преддверии праздника прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. Выявлены два положительных результата среди педагогов - их заменят их коллеги из резерва с отрицательным тестом.

Главная сцена в парке "Алые паруса" Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Среди детей также два случая. К сожалению, эти ребята не смогут принять участие в празднике, и мы очень просим их отнестись с пониманием к таким мерам безопасности, - сообщила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Напомним по графику с 20:00 выпускников к парку «Алые паруса» будут привозить специальные автобусы с наименованием учебного заведения . Поток транспорта будет регулироваться, чтобы не создавать задержек и скученности.

Вадим Кстенин вместе с подчиненными осмотрел всю территорию парка Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Все необходимые меры безопасности не только санитарно-эпидемиологические, но и антитеррористические должны быть предприняты. С точки зрения санитарно-эпидемиологической у нас не будет ни одного человека, включая меня, не протестированных на ПЦР. Я уже сдал тест. Мы сделали в этом году гораздо больше локаций, чем на прошлом выпускном вечере, для того, чтобы максимально рассредоточить людей по территории парка. Я думаю, каждый выпускник сегодня найдет свое место в этом парке и останется доволен временем в кругу своих друзей, - отметил глава Воронежа.

Ране мы писали, что для усиления безопасности в парке «Алые паруса» установили 11 видеокамер, которые будут передавать сигнал в штабной пункт. Дежурить в парке будут 170 сотрудников ЧОП, а также волонтеры и специалисты городских служб.

- Уверен, мы сможем провести это мероприятие безопасно, а наши выпускники получат незабываемые впечатления от выпускного. Большой плюс в том, что праздник проводится на открытом пространстве, где, даже зная, что ты оттестирован и не несешь никакой опасности для окружающих, удастся соблюдать социальную дистанцию, - подытожил Вадим Кстенин.