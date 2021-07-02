В Воронеже Niletto показал чудеса акробатики, готовясь к выступлению на выпускном

Чем мощнее тренировка, тем лучше шоу? Фото: Инстаграм.

Подготовка к общегородскому выпускному в разгаре. Разогревается и хедлайнер – исполнитель Niletto. Видео разминки он выложил на своей странице в Инстаграме. Мощный парень в «татухах» показал, что не только свое тело разрисовывать умеет, но и владеет им дай бог каждому. Всю длинную сцену в «Алых парусах» он отпрыгал не на ногах, а на руках. Координацию и силу для этого нужно иметь немалую.Видео похода по сцене на руках можно посмотреть здесь.

Напомним, общегородской выпускной пройдет в ночь со 2 на 3 июля в «Алых парусах». Всем ребятам обещают сделать тест на коронавирус. Пока болезнь обнаружили у двух учеников и двух учителей. Выпускников будут развлекать диджеи и ведущие, живые статуи и аниматоры в неоновых костюмах. На рассвете бывшие школьники увидят полет пяти аэростатов.