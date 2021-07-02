В Воронеже женщина лишилась 1,2 миллиона рублей после звонка незнакомца

50-летняя женщина почему-то обратилась в банк только после того. как перевела деньги мошеннику. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

50-летняя жительница Северного микрорайона стала очередной жертвой телефонных мошенников. Причем обогатила она аферистов по-крупному.

Женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка. А дальше последовал банальный «развод», который уже все, казалось бы, должны знать, как свои пять пальцев. Якобы со счета с минуты на минуту снимут деньги злобные хакеры. Но есть возможность сохранить сбережения, если перевести их на «безопасный» счет.

Испуганная женщина сделала все, что ее предлагал мнимый сотрудник банка. Только потом (почему не сразу?!) она позвонила в это финансовое учреждение и поинтересовалась, что у нее со счетом. Там, конечно, ни о какой «атаке хакеров» не слыхали. А у женщины тем временем с того самого «безопасного» счета «уплыли» в неизвестном направлении более 1,2 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 1 июля в Воронежской области аферисты украли у доверчивых людей более 2,7 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – В очередной раз призываем не верить звонкам незнакомцам, предлагающих под любым предлогом куда-то перевести ваши деньги.