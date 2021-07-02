В окно к воронежцам стучит огромное дерево

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

"Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно..." Героями этой песни стали жильцы дома на проспекте Революции, 51 в Воронеже. Недавно они пожаловалиль в жилинспекцию на разросшиеся деревья во дворе. Пышные исполины разрослись настолько, что уже почти просовывают ветви на балкон. А при сильном ветре грозят разбить окна квартир на верхнем этаже. Вдобавок жильцов мучает неприятный запах из подвала.

- По результатам проведенной внеплановой выездной проверки управляющей домом организации АО «УК Центрального района» предписано просушить подвальное помещение и произвести санитарную опиловку или вырубку деревьев, но только после получения порубочного билета, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

В ведомстве напомнили, что своевременная опиловка деревьев – задача УК. Для спила дерева должно быть проведено его обследование сотрудниками городского управления экологии. Без получения порубочного билета спил признается самовольным и наказывается крупным штрафом.