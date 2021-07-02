Нововоронежская АЭС подтвердила высокую готовность к действиям в условиях природных катастроф и техногенных аварий

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

В учениях приняли участие более 600 человек – работники и руководители атомной станции, эксперты группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС*) Концерна «Росэнергоатом» и кризисных центров Росатома, подразделения МЧС, представители ФМБА России, поддерживающих институтов и научных центров, органов власти. Всего порядка 20 организаций.

Отработка навыков противоаварийного реагирования проходила одновременно на двух площадках – в Москве, в Кризисном центре «Росэнергоатома»**, и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС.

Свои действия оперативный персонал атомной станции отрабатывал на полномасштабных тренажерах-имитаторах, которые позволяют моделировать любую кризисную ситуацию на АЭС. В этот раз по сценарию учений из-за сильного землетрясения в центральной полосе России были остановлены все энергоблоки и потеряно энергоснабжение Нововоронежской АЭС, на промплощадке образовались большие завалы, часть критически важного оборудования атомной станции была повреждена.

В первый день учений сотрудники АЭС разворачивали мобильную противоаварийную спецтехнику, включая передвижные дизель-генераторные и насосные установки, проводили радиационную разведку и обеспечивали эвакуацию сотрудников. Обнаруженному во время тренировочных аварийных работ пострадавшему оказали первую помощь и обеспечили его доставку в больницу.

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