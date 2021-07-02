В двух районах Воронежской области ввели карантин по АЧС

Губернатор Воронежской области указом ввел карантин по африканской чуме свиней на территории двух районов – Воробьевского и Калачеевского.

Очаг заболевания выявили 27 июня на предприятии ООО «ВоробьевкаАгро». А карантинная зона распространилась на два района.

До 12 октября (именно столько будет действовать карантин) в границах угрожаемой зоны запрещены вывоз свиней, их продажа, реализация продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, а также любые виды охоты. В зоне наблюдения под запретом ввоз и вывоз свиней, реализация продуктов убоя, проведение ярмарок и охота на дикого кабана.

Напомним, АЧС является смертельной для свиней болезнью. Единственная мера борьбы с ней – уничтожение всего поголовья свиней. При этом мясо животных не годится в пищу и переработку. На ферме Воробьевского района уничтожат больше 500 голов свиней.